Японія інвестує $13 млрд у виробництво чипів - Bloomberg [ Редагувати ]
Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії інвестує 2 трлн єн ($13 млрд) у розвиток місцевого виробництва та розробки напівпровідників. Про це повідомляє Bloomberg.
"Ситуація з глобальною економічною безпекою щодо напівпровідників стає дедалі серйознішою. Ми бачимо великий інтерес від компаній як іноземних, так і місцевих, які хочуть інвестувати в Японії", - заявили в міністерстві.
У 1980-і роки Японія була головним виробником напівпровідників, однак пізніше поступилася позиціями Тайваню, Південній Кореї та Китай, і тепер знову хоче зміцнити позиції на цьому ринку.
Один з важливих напрямів розвитку - розробка та виробництво найбільш просунутих та сучасних чипів. Торік повідомлялося, що Японія та США створять спільний дослідницький центр для розробки мікрочипів нового покоління на техпроцесі 2 нм.
Японська влада також співпрацює з такими компаніями, як тайванська TSMC і американська Micron Technology, надаючи їм субсидії та вкладаючи гроші у будівництво їхніх заводів у країні.
В останні роки багато країн прагнуть розвивати власне виробництво напівпровідників. Наймасштабніші плани у цій сфері у CHIPS for America у США (передбачає інвестиції на $52,7 млрд) та подібні плани ЄС з інвестиціями на 43 млрд євро.
Нагадаємо, президент Байден обмежив американські інвестиції у технологічну галузь Китаю, зокрема у розробку напівпровідників, мікроелектроніки, квантових технологій та штучного інтелекту.
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