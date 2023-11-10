Світові ціни на нафту падають третій тиждень поспіль, незважаючи на рекордний попит на паливо, скорочення поставок Саудівською Аравією та ризик зростання цін через війну Ізраїлю та ХАМАСу. Про це пише Bloomberg.

Ціна на еталонний сорт нафти марки Brent у пятницю, 10 листопада, впала до тримісячного мінімуму $80 за барель, але за тиждень ціна впала приблизно на 5%.

Середня ціна WTA - близько $76. Ціни зросли вчора, 9 листопада, після заяви міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдула Азіза бін Сальмана, яка була схожа на його критику спекулянтів у травні, за кілька тижнів до того, як королівство скоротило видобуток нафти.

За останні три тижні ціна на нафту марки Brent впала на 13% на тлі зростання попиту з боку Китаю, США та Європи. Запаси нафти виявилися вищими, ніж очікувалося через виробництво в США та Ірані.

Це зовсім не схоже на ситуацію наприкінці вересня, коли ціна Brent наближалася до $100 за барель, а ОПЕК оголосила про безпрецедентне зниження запасів на тлі рекордного попиту на паливо та скорочення видобутку Саудівською Аравією.

Зараз увага переключилася на спад нафтопереробної промисловості в Китаї та високі відсоткові ставки у США.

Нагадаємо, росія змогла уникнути впливу стелі цін на російську нафту, запроваджену країнами Заходу на більшу частину нафтового експорту.

У серпні майже 3/4 всіх морських перевезень нафти з рф здійснювалися без західної страховки, яка є важелем дотримання цінової стелі.