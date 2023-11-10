Головний радник президента США Джо Байдена у справах Європи Аманда Слоут подала у відставку. Про своє рішення чиновниця повідомила газеті Politico.

Це були приголомшливі три роки, але настав час. Я втомилася.

Аманда Слоут працювала у команді Байдена з початку його президентського терміну. Відповідала за "налагодження відносин з традиційними союзниками" США та "протидію росії".

Вона супроводжувала президента у восьми поїздках до Європи, у тому числі на п'ять самітів НАТО та два саміти Євросоюзу.

Останнім днем роботи Аманди Слоут буде наступна п'ятниця, 17 листопада. Вона додала, що відсвяткує День подяки з сім'єю, після чого полетить до Індії, щоб "зосередитися на йозі та аюрведе". Подробиць про свої кар'єрні плани вона не навела.

Нагадаємо, у вересні Джо Байден призначив колишнього главу Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер спеціальним представником з питань економічного відновлення України.