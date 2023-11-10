Головний радник Байдена у справах Європи Аманда Слоут залишає посаду - Politico [ Редагувати ]
Головний радник президента США Джо Байдена у справах Європи Аманда Слоут подала у відставку. Про своє рішення чиновниця повідомила газеті Politico.
Це були приголомшливі три роки, але настав час. Я втомилася.
Аманда Слоут працювала у команді Байдена з початку його президентського терміну. Відповідала за "налагодження відносин з традиційними союзниками" США та "протидію росії".
Вона супроводжувала президента у восьми поїздках до Європи, у тому числі на п'ять самітів НАТО та два саміти Євросоюзу.
Останнім днем роботи Аманди Слоут буде наступна п'ятниця, 17 листопада. Вона додала, що відсвяткує День подяки з сім'єю, після чого полетить до Індії, щоб "зосередитися на йозі та аюрведе". Подробиць про свої кар'єрні плани вона не навела.
Нагадаємо, у вересні Джо Байден призначив колишнього главу Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер спеціальним представником з питань економічного відновлення України.
по темі
У Білому дому підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав у відставку, яку планують розглянути в найближчому майбутньому
Колишній президент США Дональд Трамп відхилив запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Про це колишній глава Білого дому заявив американському телеканалу Newsma
Офіційні особи США та Європи почали обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників, знайомих з перебігом обговорень
Палата представників Конгресу США ухвалила республіканський план допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд, який не передбачає допомоги Україні. Президент США Джо Байден попереджав, що накладе на закон вето, якщо в ньому не буде статей видатків на Україну
Президент США Джо Байден накладе вето на законопроект щодо виділення коштів на надання допомоги Ізраїлю, якщо він буде погоджений у Палаті представників Конгресу США у нинішньому вигляді, без згадки України. Про це йдеться у заяві бюджетного управління Білого дому