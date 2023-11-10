На Закарпатті шили форму для росіян

На Закарпатті правоохоронці викрили швейну фабрику, на якій таємно шили зимові куртки для національної збірної рф з лижного спорту. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної російської федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM", - написав очільник області.

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції та СБУ.

Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року.

Впродовж цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до рф понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку.

Щоб приховати нелегальні поставки, їхній "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де перебуває власник швейної фабрики.

Іноземець безпосередньо займався укладенням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до рф.

Шити форму для спортсменів країни-агресора він переконав керівницю цього підприємства. Виконанням російського "замовлення" займалось не більше 5 "довірених" швачок.

Вони додатково проходили "інструктаж" щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих, знайомих та родичів.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.