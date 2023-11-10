Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український бізнесмен Костянтин Жеваго, підозрюваний у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит", не повинен бути виданий Україні.

Про це повідомила пресслужба бізнесмена, пише LIGA.net.

У рішенні Верховного суду Франції чітко сказано, що держава Україна не може забезпечити справедливий судовий процес щодо Костянтина Жеваго. Тому справу проти нього припиняють. Крім того, з Жеваго зняті всі обмеження, які існували.

Нагадаємо, у липні 2021 року за запитом ДБР Інтерпол опублікував "червоне оповіщення" стосовно народного депутата Верховної Ради України III-VIII скликань Костянтина Жеваго з метою арешту та подальшої екстрадиції.

27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку.

Після цього Банк "Фінанси та Кредит" було визнано неплатоспроможним.

У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали в Куршевелі, але у березні 2023-го французький суд відмовив Україні в екстрадиції.

На початку серпня 2023-го Жеваго отримав підозру від НАБУ в підкупі голови Верховного Суду Всеволода Князєва.