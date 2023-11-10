За місяць, як російська армія штурмує Авдіївку на Донеччині, Сили оборони знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону.

За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб", - написав Залужний.

Головнокомандувач подякував "бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку".

Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 лист опада.

"Тут Силами оборони відбито 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області", - йдеться у зведенні.

Найближчим часом російські війська почнуть новий штурм Авдіївки. Росіяни зосередили нові свіжі резерви. Про це пише військовий журналіст Юрій Бутусов.