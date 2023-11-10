Уряд дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим [ Редагувати ]
Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам у Києві, Одесі та інших містах. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Сьогодні, 10 листопада, Уряд прийняв рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.
Відповідна постанова ініційована та розроблена Міністерством культури та інформаційної політики України", - повідомляє відомство.
Т. в. о. глави Мінкульту Ростислав Карандєєв прокоментував:
Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики - демонтувати та перемістити пам’ятники.
З Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення реєстру виключили:
- пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському,
- пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка,
- могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,
- монітор "Железняков" по вул. Електриків,
- пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві;
- пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі,
- князю Воронцову в Одесі,
- полководцю Суворову в Ізмаїлі,
- адміралу Ушакову в Херсоні,
- "Україна - визволителям" в Ужгороді,
- Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.
Постанова Кабінету Міністрів України прийнята на вимогу Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Нагадаємо, 9 листопада у Львові з Пагорбу Слави демонтували три радянські скульптури - "Мати-Батьківщина", "Воїн з прапором" і "Присяга".
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