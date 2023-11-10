Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам у Києві, Одесі та інших містах. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Сьогодні, 10 листопада, Уряд прийняв рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

Відповідна постанова ініційована та розроблена Міністерством культури та інформаційної політики України", - повідомляє відомство.

Т. в. о. глави Мінкульту Ростислав Карандєєв прокоментував:

Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики - демонтувати та перемістити пам’ятники.

З Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення реєстру виключили:

пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському,

пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка,

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку,

монітор "Железняков" по вул. Електриків,

пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві;

пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі,

князю Воронцову в Одесі,

полководцю Суворову в Ізмаїлі,

адміралу Ушакову в Херсоні,

"Україна - визволителям" в Ужгороді,

Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Постанова Кабінету Міністрів України прийнята на вимогу Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Нагадаємо, 9 листопада у Львові з Пагорбу Слави демонтували три радянські скульптури - "Мати-Батьківщина", "Воїн з прапором" і "Присяга".