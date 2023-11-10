SZA, Вікторія Моне, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш і Майлі Сайрус: оголошені номінанти на "Греммі" [ Редагувати ]
Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на премію "Греммі" (Grammy) 2024 року. Повний перелік номінантів опубліковано на сайті премії.
Найбільше номінацій (дев'ять) отримала співачка SZA, а співачка Вікторія Моне - сім. Обидві виконавиці представлені у категорії "Запис року".
У Тейлор Свіфт, Олівії Родріго, Біллі Айліш, Майлі Сайрус та групи Boygenius - по шість номінацій.
Пісня "What Was I Made For?" Біллі Айліш з фільму "Барбі" представлена в номінаціях на найкращий запис року та найкращу пісню.
Основні номінації "Греммі"
Запис року:
- "Worship", Джон Батіст
- "Not Strong Enough", Boygenius
- "Flowers", Майлі Сайрус
- "What Was I Made For?" [з фільму "Барбі"] - Біллі Айліш
- "On My Mama" - Вікторія Моне
- "Vampire" - Олівія Родріго
- "Anti-Hero" - Тейлор Свіфт
- "Kill Bill" - SZA
Альбом року:
- "SOS" SZA
- "Midnights", Тейлор Свіфт
- "GUTS", Олівія Родріго
- "Endless Summer Vacation", Майлі Сайрус
- "The Record", Boygenius
- "Did You Know That Thereʼs a Tunnel Under Ocean Blvd", Лана Дель Рей
- "The Age of Pleasure", Жанель Монае
- "World Music Radio", Джон Батіст
Пісня року:
- "A&W" - Лана Дель Рей
- "Anti-Hero" - Тейлор Свіфт
- "Butterfly" - Джон Батіст
- "Dance The Night" - Дуа Ліпа
- "Flowers" - Майлі Сайрус
- "Kill Bill" - SZA
- "Vampire" - Олівія Родріго
- "What Was I Made For?" [з фільму "Барбі"] - Біллі Айліш
Найкращий новий артист:
- Грейс Абрамс
- Fred again
- Ice Spice
- Jelly Roll
- Коко Джонс
- Ной Кахан
- Вікторія Моне
- The War and Treaty
Чергова церемонія "Греммі" відбудеться 5 лютого.
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