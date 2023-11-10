Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі

Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Операція розвідників пройшла успішно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ росії - знищені.

Згідно з отриманими новими розвідданими, поразки зазнали два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна".

"Унаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - відразу, "Серна" - ще безуспішно поборолася за живучість, але теж затонула", - додали в ГУР.