Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі: цілі пішли на дно [ Редагувати ]
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Операція розвідників пройшла успішно.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ росії - знищені.
Згідно з отриманими новими розвідданими, поразки зазнали два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна".
"Унаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - відразу, "Серна" - ще безуспішно поборолася за живучість, але теж затонула", - додали в ГУР.
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