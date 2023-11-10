Щороку десятки тисяч людей виїжджають із рідної країни до Євросоюзу, отримують візи, ВНЗ та документи для ПМП, а надалі й громадянство ЄС.

Причини переїзду у всіх індивідуальні, але їх все ж таки можна об'єднати в кілька категорій:

військові конфлікти, коли громадяни однієї країни шукають притулку в країнах ЄС для себе та членів своєї сім'ї;

працевлаштування та заробіток;

здобуття освіти у європейських університетах;

бізнес у Європі, інвестиції, купівля нерухомості за кордоном;

укладання шлюбу з громадянами країн ЄС

Різні умови у різних країнах

Навіть у межах Єврозони умови для отримання віз, ВНЗ, ПМП та громадянства відрізняються. На які чинники звертають увагу відомчі органи, надаючи документи мігрантам.

Насамперед це громадянство, що діє, тому що вимоги для громадян різних держав теж різні. Підстави перебування у країні також враховуються, чи то навчання, робота, тимчасовий притулок, шлюб тощо.

Опціонально еміграційна служба перевіряє фінансове забезпечення іноземця, наявність у нього коштів для існування на території країни, нерухомості.

Різні країни ЄС видають ВНЗ та громадянство у різні терміни. Вимоги до резидентів під час проживання, а також обмеження та обов'язки у мігрантів відрізняються залежно від обраної держави.

Програми для мігрантів

1. У рамках програм з працевлаштування зазвичай все починається з оформлення спеціальної трудової візи (D), а після прибуття до країни - посвідки на проживання на певний термін із можливістю продовження.

Підставою для участі у програмі, як правило, є укладений контракт із роботодавцем.

2. Інвестиційні програми найчастіше передбачають інвестиції у купівлю нерухомості, бізнес чи економіку країни, включаючи купівлю цінних паперів, відкриття фірми, купівлю акцій національних компаній тощо.

Розмір інвестицій, після яких ви можете претендувати на отримання ВНЖ, ПМП чи громадянства, а також терміни збереження інвестицій у країні, різняться залежно від країни.

3. Навчальні програми розраховані на тих, хто вступає до вищих навчальних закладів на території країни, на платній основі або за грантами.

Опціонально у мігранта можуть запитати підтвердження, що він зможете фінансово забезпечувати себе в період навчання.

Дозвіл на проживання в країні зазвичай видається на термін навчання або його потрібно продовжувати кожні 12-24 місяці. Після закінчення навчання мігрант може претендувати отримання трудової візи чи ВНЖ.

4. Возз'єднання сім'ї - ще одна підстава для переїзду до країни ЄС. З зрозумілих причин, у цьому випадку мігрант повинен мати родичів, готових запросити і прийняти іноземця.

Наявність житла та фінансового забезпечення у тих, хто запрошує іноземця також можуть перевірити.

5. Гуманітарні причини - одна з найпоширеніших причин переїзду до ЄС. Це може бути біженство, коли люди тікають від війни. Це може бути запит притулку з інших причин, включаючи переслідування, небезпеку життю та здоров'ю, утиск релігійних і політичних переконань, насильство в сім'ї тощо.

Подати прохання на в'їзд до країни в цьому випадку можна, зокрема, в момент перетину кордону ЄС, але рішення прикордонної служби залежить від індивідуальних чинників.

Отримати кваліфіковану допомогу з питань програм імміграції до країн ЄС та інших країн можна на сайті: https://migrantumir.com.