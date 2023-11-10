В Одеській області два "прильоти": постраждали три людини [ Редагувати ]
В Одеській області зафіксовано два "прильоти" у пʼятницю ввечері, 10 листопада. Через російські обстріли постраждали три людини.
Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Під час вечірніх повітряних тривог маємо два влучання в Одеському районі. Наразі відомо про трьох постраждалих", - повідомив він.
Так, в результаті обстрілу постраждали 96-річна жінка, яку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Її стан стабільний. Наразі медики надають всю необхідну допомогу.
Також отримали легкі поранення двоє літніх людей (72 та 73 років), їм надано допомогу на місці.
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