Під Харковом чоловік вдарив підлітка ножем по голові [ Редагувати ]
У Харківській області арештували чоловіка, який вдарив неповнолітнього хлопця ножем по голові.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження", - повідомили в прокуратурі.
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