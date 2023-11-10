У сфері сучасного будівництва матеріали грають найважливішу роль, визначаючи як естетичну привабливість, а й практичність створюваних об'єктів. Одним із таких універсальних та затребуваних виробів є керамогранітна плитка. Експерти компанії АРС, які мають багаторічнийдосвід у галузі дизайну та ремонту, розглядають їїяк ключовий елемент, здатний перевизначитистандарти якості, функціональності та візуальноїпривабливості в проектах будь-якого масштабу.

Керамограніт, з його унікальними технічнимихарактеристиками та зовнішніми можливостями, стає невід'ємною частиною сучасного дизайну. Поєднуючи в собі міцність кераміки та привабливість натурального каменю, він приковуєувагу дизайнерів своєю універсальністю та різноманітністю форм та текстур. У цій статті ми розглянемо особливості, переваги та перспективи, а також дізнаємося про думку фахівців АРС щодо облицювання та ролі у формуванні модернованої архітектурноїпарадигми.

Переваги та загальні характеристики

Керамограніт - матеріал, що завоювавпопулярність завдяки своїм видатним технічнимхарактеристикам, істинно затребуваний у різнихкраїнах, таких як США, Японія, Китай, Німеччината Франція. Його висока міцність, мінімальневодопоглинання та стійкість до різноманітнихтемператур роблять його незмінним вибором для численних проектів, охоплюючи як комерційні, так і житлові простори. Своєю довговічністю та універсальністю він демонструє широкий спектр застосування, від формування сучасних офіснихкомплексів до елегантних приватних резиденцій, дозволяючи архітекторам та дизайнерам втілювати зухвалі ідеї у реальність у всьому світі. Але коли він з'явився?

Керамогранітна плита стала відомою у сферібудівництва у другій половині 20 століття. Вона є результатом еволюції простого покриття. Першікроки в розробці було зроблено в Італії у 1960-х роках. Це нове покоління облицювання булостворено шляхом поєднання методіввиробництва керамічної плитки з технологіями, які використовувалися для створення штучного каменю.

Технічні особливості:

Інноваційні технічні характеристики: відрізняєтьсявисокою міцністю, стійкістю до зносу, а такожводонепроникністю, що робить його ідеальнимматеріалом як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування. Експерти АРС підкреслюють здатність зберігати первозданнийвигляд навіть за інтенсивної експлуатації.

Естетична універсальність: відмінною рисоюкерамограніту є його різноманітність текстур, кольорів та оздоблень, які можуть імітуватиприродні матеріали, такі як мармур, дерево чикамінь.

Зручність у догляді та довговічність: він легко чиститься, стійкий до подряпин та хімічнихречовин, що забезпечує простоту у догляді та зберігає первісний вигляд поверхні на довгі роки.

Екологічна безпека: матеріал, що виготовляєтьсяз натуральних компонентів і не містить шкідливихречовин. Експерти АРС акцентують на йогоекологічній безпеці, що дозволяєвикористовувати його у різних проектах, не побоюючись за здоров'я та комфорт користувачів.

Майбутнє керамограніту у контексті України

В Україні керамограніт продовжує демонструвати свою значущість та актуальність у будівельній галузі та дизайні. Збереження стабільного попиту інноваційні будівельні матеріали обумовлено як його візуальними і функціональними характеристиками, а й його здатністю пристосовуватися до різноманітни мархітектурним потребам.

На тлі постійної еволюції технологій у виробництві, керамограніт залишається в центрі уваги як покриття, що має видатні технічні якості. Зібрана статистика за запитами Google Trends може доповнити це подання, підтверджуючи популярність і інтерес користувачів до цього покриття.

Динаміка популярності пошукових термінів протягом року

На графіку помітні коливання та зміни інтересів покупців, що показують, зокрема зростання попиту. З часу запуску оновленого інтернет-магазину АРС у 2019 році динаміка ключових запитів щодо облицювання щорічно збільшувалася. Після стрімкого спаду, пов'язаного із повномасштабним вторгненням, поступово почалося відновлення сфери. Завдяки наявній на складах АРС продукції українських, польських та турецьких виробників ми змогли забезпечити покупців не лише дорогими виробами, а й більш бюджетними варіантами.



Топ-виробників: рейтинг за версією ARS.UA

У дизайні інтер'єру існує багато брендів, що пропонують широкий спектр керамограніту. Ринок насичений різними виробниками, кожен із яких привносить свої унікальні концепції та технічні рішення в область оздоблювальних матеріалів. Однак, серед різноманітності виділяються ті, які завоювали особливу популярність та довіру клієнтів інтернет-магазину АРС.

Cersanit - це один з провідних виробників сантехніки, керамічної плитки та аксесуарів для ванної кімнати. Заснована в Польщі компанія пропонує великий спектр продукції, включаючи сучасні дизайни та інноваційні рішення для інтер'єру.

GoldenTile (Україна) спеціалізується на широкому асортименті плит високої якості.

Opoczno – польський бренд, який займається виробництвом керамограніту. Відомий своїми технологіями та естетичними творами.

Атем - турецька компанія, що спеціалізується на виробництві керамічного облицювання. Представляє різноманітний вибір видів та текстур.

Intercerama (Україна) — відома своєю якістю та різноманітністю колекцій, пропонуючи покриття для різноманітних потреб.

Нижче представлена діаграма із зазначеною часткою продажу залежно від виробника за версією АРС за 2023 рік.

Раніше широко використовувалися стандартні квадратні плитки 20х20 або 40х40 см, проте сьогодні наші консультанти рекомендують звернути увагу на широкоформатні вироби розміром 60х120 см.

На піку популярності знаходяться трендові кольори: антрацит, графіт, сірий текстуру каменю, що емулює. Вічна класика – розкішний білий мармур із золотистими вкрапленнями. Цей матеріал не втрачає актуальності, завжди виглядає чудово.

У зв'язку із поширеністю скандинавського стилю в оформленні приміщень зріс попит на керамограніт, що імітує ламінат із натурального дерева. Він підкреслює атмосферу затишку та спокою у житлі. Для оздоблення стін часто вибирають рельєфні плити із колекцій польського виробника Opoczno.

Найкращий спосіб підбору дизайну - спочатку визначитися з кольоровою гамою. Відійдіть від надмірної яскравості та сміливих принтів, адже в тренді пастельні, ніжні, м'які відтінки з мінімумом декору, що надають гармонійний та елегантний вигляд інтер'єру.

Наші фахівці нададуть вам підтримку у виборі, адже ми точно уявляємо, яким може стати ідеальний будинок!