Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні сьогодні, 10 листопада, увечері. Безпілотники вже фіксують у низці областей.

За інформацією Повітряних сил, ударні дрони зафіксували в Херсонській області. Вони прямували у бік Миколаївської області.

Також загроза атаки дронів є і в Дніпропетровській області.

Водночас, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що у бік Одеського району летять ударні безпілотники. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, не підходити до вікон та не знімати роботу протиповітряної оборони.

Повітряні сили зазначають, що російські безпілотники заходять до повітряного простору України на півдні Сумської області.

Також, за інформацією ЗС ЗСУ, ворожі дрони помітили в Полтавській області. Вони прямують у бік Миргорода.

БПЛА фіксують і в Кіровоградській області. Вони летять у північно-західному напрямку. Є загроза Черкаській області.

Також дрони з Сумської області вже фіксують у Богодухівському районі Харківської області. Мешканців Харкова закликають залишатися в укриттях через те, що БПЛА летять у напрямку міста.

Повітряну тривогу оголосили у Києві та області. Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів та просять мешканців залишатися в укриттях.