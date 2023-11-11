У пʼятницю ввечері, 10 листопада, окупанти випустили по Києву дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомляє КМВА.

Сили української ППО збила всі ворожі цілі.

Там зазначили, що рф запускала дрони з південного напрямку. Усі ворожі цілі було знищено ще на підступах до Києва. За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.

Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.