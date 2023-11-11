У ніч на суботу, 11 листопада, відбулася рядова подія, коли російські сили провели повітряну атаку на територію України. Протиповітряна оборона зуміла впоратися із загрозою, збивши 19 безпілотників "Shahed-136/131". Цю інформацію поширили представники Повітряних сил Збройних Сил України.

Атака розпочалася під час повітряної тривоги близько 19:00 10 листопада і тривала до 03:00 11 листопада. За цей період ворожі сили атакували Україну за допомогою ударних безпілотників та різноманітних ракет. Серед них:

31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох різних напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - Російська Федерація, та мис Чауда - окупований Крим;

1 керована авіаційна ракета Х-31, випущена з акваторії Чорного моря;

протикорабельна ракета П-800 "Онікс" з окупованого Криму;

зенітна керована ракета С-300 з Бєлгородської народної республіки.

Внаслідок протиповітряного бою було ліквідовано 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також повідомлено, що більшість ударних безпілотників російські окупанти направили в прифронтові області. Система протиповітряної оборони успішно функціонувала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.