У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У суботу зранку, 11 листопада, у Києві пролунали сильні вибухи. Після цього в столиці оголосили про повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Ситуацію також прокоментував мер міста Віталій Кличко:
У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!
В Повітряних силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку.
Попередньо близько 08:00 ППО відпрацювало по балістичними цілям.
Також повітряну тривогу було оголошено на території Одеської області.
Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.
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