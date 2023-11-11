У попередньому місяці росія скоротила застосування ударних безпілотників типу Shahed під час обстрілів території України. Це може вказувати на зміну тактики і свідчити про можливу підготовку до масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури взимку. Зменшення кількості цих ударних безпілотників може вказувати на те, що російські сили вирішили зосередити увагу на інших методах атак або змінити пріоритети щодо обраної мети. Все це потребує уважного аналізу та слідкування за розвитком подій для отримання повної карти ситуації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Полковник Юрій Ігнат, офіційний представник Збройних Сил України, висловив свої спостереження щодо використання російськими військами безпілотників типу Shahed. За його словами, у вересні 2023 року російські війська використали близько 500 таких безпілотників, а у жовтні - кілька сотень. Він підкреслив, що тенденція до майже щоденних обстрілів залишається, але росія використовує менше боєзапасів.

За відомостями військових блогерів, російські удари "шахедами" стали менш частими за останній місяць. Це може бути вказівкою на те, що російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій. Ця зміна стратегії може бути обґрунтованою спробою ефективніше використовувати ресурси та досягти більшого впливу в рамках загального воєнного плану росії.

Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.