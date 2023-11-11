В ніч на 11 листопада, російські окупанти вчинили новий напад на Одеську область, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Інформацію про це оприлюднив у Telegram Олег Кіпер, очільник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними влади, росіяни двічі атакували область ракетами, спрямованими на дачний кооператив. У результаті атаки постраждали троє людей, і 96-річну жінку госпіталізували. Її стан стабільний. Також були вражені припортові структури області, але жителі не постраждали.

Додатково, після ракетних атак окупанти випустили дрони в бік Одеської області. Сили протиповітряної оборони зуміли збити чотири "Шахеди", хоча були втрати від влучань у будівлі, які не мали цільового призначення. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок цієї атаки.

У ході цієї нічної атаки російські терористи випустили 31 "Шахед" та три ракети - авіаційну Х-31, "Онікс" та С-300. Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів, а ППО активно діяло в ряді областей, включаючи Одеську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Сумську, Кіровоградську та Київську. Також варто відзначити, що на підступах до столиці були збиті всі дрони, а в Дніпропетровській області два безпілотники влучили у будівлю, викликавши пожежу.

Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.