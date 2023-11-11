У ніч на суботу, 11 листопада, російська армія влаштувала атаку на Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військово-адміністративної адміністрації Сергій Лисак у своєму каналі в Telegram.

Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

В результаті нічної атаки російської армії два безпілотники типу "Шахед" вразили будівлю в Дніпропетровській області, що призвело до руйнувань і спалаху пожежі. Рятувальники вже успішно ліквідували пожежу на місці удару.

Крім того, в той же нічний період окупанти двічі атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі, випустивши більше півдюжини снарядів з важкої артилерії. На щастя, внаслідок цих обстрілів не зафіксовано постраждалих серед мирного населення.

В цій нічній атаці російські вороги випустили 31 безпілотник "Шахед" та три ракети, включаючи авіаційну Х-31, "Онікс" та С-300. Сили протиповітряної оборони здійснили успішне збиття 19 ворожих дронів, працюючи в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Інформація, що надходить від Одеської ОВА, свідчить про те, що ввечері окупанти атакували регіон ракетами, а після цього випустили додаткові дрони. Сили протиповітряної оборони здійснили успішне збиття чотирьох "Шахедів", і, на щастя, немає інформації про поранених внаслідок влучань у будівлі.

Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.