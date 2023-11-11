Окупанти вдарили по Дніпропетровській області дронами: є влучання [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 11 листопада, російська армія влаштувала атаку на Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військово-адміністративної адміністрації Сергій Лисак у своєму каналі в Telegram.
Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.
В результаті нічної атаки російської армії два безпілотники типу "Шахед" вразили будівлю в Дніпропетровській області, що призвело до руйнувань і спалаху пожежі. Рятувальники вже успішно ліквідували пожежу на місці удару.
Крім того, в той же нічний період окупанти двічі атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі, випустивши більше півдюжини снарядів з важкої артилерії. На щастя, внаслідок цих обстрілів не зафіксовано постраждалих серед мирного населення.
В цій нічній атаці російські вороги випустили 31 безпілотник "Шахед" та три ракети, включаючи авіаційну Х-31, "Онікс" та С-300. Сили протиповітряної оборони здійснили успішне збиття 19 ворожих дронів, працюючи в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Інформація, що надходить від Одеської ОВА, свідчить про те, що ввечері окупанти атакували регіон ракетами, а після цього випустили додаткові дрони. Сили протиповітряної оборони здійснили успішне збиття чотирьох "Шахедів", і, на щастя, немає інформації про поранених внаслідок влучань у будівлі.
Нагадаємо, що росія у декілька хвиль атакувала Україну дронами-камікадзе.
по темі
Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, як процес вступу до ЄС позначиться на притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини та виплати компенсацій
Офіційні особи США та Європи почали обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників, знайомих з перебігом обговорень
Українські захисники успішно знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку
Окупанти рф вчинили атаку на маршрутний автобус у місті Херсон, що призвело до поранень чотирьох осіб
російська армія вранці суботи, 11 листопада, запустила балістичну ракету "Іскандер" в напрямку Києва