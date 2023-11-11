У суботу зранку, 11 листопада, у Києві пролунали вибухи, які, за словами речника Повітряних сил Збройних Сил України Юрія Ігната, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. російські окупанти випустили балістику у напрямку столиці, що і призвело до вибухів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Деталей щодо можливих наслідків вибухів або пошкоджень поки що немає. Слід слідкувати за подальшими оновленнями та офіційними заявами для отримання повної картини ситуації.

Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці.

Юрій Ігнат додав, що стосовно інформації про кількість та тип цілей, а також подальшої ситуації, деталі будуть представлені Повітряним командуванням "Центр".

Також, речник зазначив, що повітряна тривога в Києві була оголошена після вибухів через те, що окупанти використали балістику, що може вказувати на серйозні загрози для столиці та необхідність активізації протиповітряної оборони.

Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал".

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій - поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Нагадаємо, що зранку у Києві пролунали вибухи.