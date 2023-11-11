рф запустила "Іскандер" по Києву: що відомо [ Редагувати ]
російська армія вранці суботи, 11 листопада, запустила балістичну ракету "Іскандер" в напрямку Києва. За інформацією КМВА та Київської обласної військової адміністрації, ця ракета була знищена силами та засобами протиповітряної оборони на підльоті до столиці.
На щастя, не було руйнувань або постраждалих.
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, після нічної атаки дронів окупанти випустили ракети у регіон.
Дві з них влучили в поле між двома населеними пунктами в одному з регіонів.
Інформація від місцевої влади стверджує, що не було влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури, але внаслідок вибухової хвилі пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, включаючи вибиті вікна та пошкодження покрівель. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.
Нагадаємо, що зранку у Києві пролунали вибухи.
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