ГУР влаштувало "бавовну" на заводах в рф - ЗМІ [ Редагувати ]
Нічні вибухи на Котовському пороховому заводі в російському Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування в Коломні можуть бути пов'язані з українською розвідкою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.
Операції з вибухами, за цими джерелами, організовували бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає, і в розвідці вона не коментується.
Щодо самого інциденту, в ніч на 11 листопада стало відомо про вибухи на Котовському пороховому заводі в Тамбовській області рф, що призвело до пожежі. Подібно, увечері 10 листопада у місті Коломна московської області пролунав вибух у районі Конструкторського бюро машинобудування. У цьому підприємстві розробляються та виробляються різноманітні військово-технічні системи.
Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію, нібито Україна готується до масового призову жінок до Збройних сил.
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