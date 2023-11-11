Юлія Бірюкова, українська шосейна велогонщиця, прийняла рішення про своє приєднання до команди Human Powered Health на наступний сезон 2024 року. Про укладення контракту з нею повідомили відповідні представники команди.

У сезоні 2023 року 25-річна спортсменка виступала за UAE Development Team на рівні Континентального туру. Протягом року вона здобула одну перемогу в командній "розділці" етапу Трофео Поненте і тричі увійшла до топ-10 загального заліку на багатоденках в Італії, Чехії та Іспанії.

У своєму першому сезоні на рівні Світового туру, Бірюкова виразила амбіції стати лідеркою команди в загальному заліку багатоденних змагань.

Я дуже тішуся [через підписання контракту] і чекаю на наступний рік, - цитує гонщицю офіційний сайт Human Powered Health. - Моя мета - зростати у 2024 році. Мені найкраще пасують гори, але я також хочу продемонструвати себе в "розділках" та розвиватися як гонщиця загального заліку, - сказала спортсменка.

Нагадаємо, Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 9 листопада.