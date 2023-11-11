МВФ покращив прогноз економічного зростання України на 2023 рік до 4,5%, втім, прогнозується збільшення темпів сповільнення розвитку у 2024 році через довготривалу війну.

Про це йдеться у заяві фонду.

За інформацією від МВФ, місія фонду та уряд України досягли узгодження на рівні персоналу стосовно другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF. Угода підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, чий розгляд очікується найближчими тижнями. Очікувана сума траншу становитиме близько 900 мільйонів доларів.

В МВФ відзначають, що Програма EFF на суму 15,6 мільярдів доларів була затверджена 31 березня.

Угода, яку підтримує МВФ, є частиною набагато більшого міжнародного пакету підтримки України, який зараз становить близько 122 млрд доларів. EFF продовжує служити міцною опорою для економічної програми влади, і ефективність програми в цілому знаходиться на правильному шляху, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію, - йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та орієнтовані цільові показники на кінець вересня були досягнуті.

Більшість структурних контрольних показників також було досягнуто, тоді як кілька інших завершено з деякою затримкою або перебувають у стадії реалізації, що відображає незмінну прихильність влади до загальної програми реформ, - зазначають у МВФ.

Нагадаємо, світові ціни на нафту падають третій тиждень поспіль, незважаючи на рекордний попит на паливо, скорочення поставок Саудівською Аравією та ризик зростання цін через війну Ізраїлю та ХАМАСу.