Як і в яких умовах доводиться воювати нашим солдатам на Бахмутському напрямку? Розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук. Його ексклюзивний репортаж про роботу саперів - далі.

Це військові сапери, і, зазвичай, вони працюють або в таких місцях, або в між позиційному просторі. Тобто посередині між нашими окопами та російськими. Ця територія щільно замінована. Тут протипіхотні та протитанкові міни, розтяжки на кожному кроці.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Важко налаштовуватись, завжди страшно. Є страх, який треба побороти й двигатись вперед.

Знешкодивши пастки противника, українські сапери прикривають воюючі підрозділи на передовій. Встановлюють вже свої протитанкові міни, щоб у разі спроби повернути позиції - росіян чекав полум'яний сюрприз

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Вона розриває техніку, тобто важку техніку вона розриває, і так само всередині можуть бути всі контужені, тобто десять кілограмів зривчатки, але вона ефективно йде.

Працюючи з мінами на передовій, сапери пріоритетна ціль для росіян. Вони вимушені досить довго знаходитися на відкритій місцевості, а це збільшує шанси на викриття. А в разі якщо їх помітять, то обов'язково все навкруги переоре ворожа артилерія. Тому українські сапери на полі бою - це часто реальні ніндзі. Непомітні та смертоносні.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Вони ж тоже дивляться дронами й тоже починають відкривати вогонь, щоб ми менше висовувалися, вибираємо момент, вирушаємо, працюємо бистренько, назад на позиції. Найтяжче туди дійти, коли вони обстрілюють.

Росіяни старанно мінують все що можуть - розповідають військові. Особливо багато розтяжок у місцях, де проходили бої й позиції по декілька разів змінювали господаря.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Тут ми бачимо, що вона прив'язана до дерева, що є якась міна. Тобто ми проходимо вздовж неї, і як ми казали завжди є небезпека, тобто ця міна може бути замінована, під неї може стояти міна-ловушка, міна-сюрприз.

Військовослужбовці кажуть: таких пасток на невеликій ділянці території може бути декілька. Крім того, ворог дистанційно мінує дороги, які контролюються Силами оборони.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Спускають міну на дорогу, і якщо машина багато разів туди їздила, і відомо, що ця дорога не замінована, то користуюсь дронами, вони мінують дистанційно таким чином.

Особливо важко працювати під час штурмів та на відбитих позиціях. Часу обмаль - все під вогнем противника. Тоді застосовують спеціальні установки розмінування.

Але ці чоловіки не тільки сміливці, а ще і дуже винахідливі. І з гумором. Інакше кажуть ніяк.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ: