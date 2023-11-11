Непомітні та смертоносні: як працюють сапери під Бахмутом [ Редагувати ]
Як і в яких умовах доводиться воювати нашим солдатам на Бахмутському напрямку? Розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук. Його ексклюзивний репортаж про роботу саперів - далі.
Це військові сапери, і, зазвичай, вони працюють або в таких місцях, або в між позиційному просторі. Тобто посередині між нашими окопами та російськими. Ця територія щільно замінована. Тут протипіхотні та протитанкові міни, розтяжки на кожному кроці.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Важко налаштовуватись, завжди страшно. Є страх, який треба побороти й двигатись вперед.
Знешкодивши пастки противника, українські сапери прикривають воюючі підрозділи на передовій. Встановлюють вже свої протитанкові міни, щоб у разі спроби повернути позиції - росіян чекав полум'яний сюрприз
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Вона розриває техніку, тобто важку техніку вона розриває, і так само всередині можуть бути всі контужені, тобто десять кілограмів зривчатки, але вона ефективно йде.
Працюючи з мінами на передовій, сапери пріоритетна ціль для росіян. Вони вимушені досить довго знаходитися на відкритій місцевості, а це збільшує шанси на викриття. А в разі якщо їх помітять, то обов'язково все навкруги переоре ворожа артилерія. Тому українські сапери на полі бою - це часто реальні ніндзі. Непомітні та смертоносні.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Вони ж тоже дивляться дронами й тоже починають відкривати вогонь, щоб ми менше висовувалися, вибираємо момент, вирушаємо, працюємо бистренько, назад на позиції. Найтяжче туди дійти, коли вони обстрілюють.
Росіяни старанно мінують все що можуть - розповідають військові. Особливо багато розтяжок у місцях, де проходили бої й позиції по декілька разів змінювали господаря.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Тут ми бачимо, що вона прив'язана до дерева, що є якась міна. Тобто ми проходимо вздовж неї, і як ми казали завжди є небезпека, тобто ця міна може бути замінована, під неї може стояти міна-ловушка, міна-сюрприз.
Військовослужбовці кажуть: таких пасток на невеликій ділянці території може бути декілька. Крім того, ворог дистанційно мінує дороги, які контролюються Силами оборони.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Спускають міну на дорогу, і якщо машина багато разів туди їздила, і відомо, що ця дорога не замінована, то користуюсь дронами, вони мінують дистанційно таким чином.
Особливо важко працювати під час штурмів та на відбитих позиціях. Часу обмаль - все під вогнем противника. Тоді застосовують спеціальні установки розмінування.
Але ці чоловіки не тільки сміливці, а ще і дуже винахідливі. І з гумором. Інакше кажуть ніяк.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Один із таких цікавих моментів у Харківському напрямку, коли треба було дуже багато ТМ поставити, то для того, щоб їх поставити, ми просто використовували велосипеди, грузили на них по десять, дванадцять ТМ і возили. Велик, два бійці, і маленьке таке стадо саперів пішло, і за декілька днів встигли замінувати. Я виходжу з одними думками, що треба вийти на зв'язок і мене чекають вдома.
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