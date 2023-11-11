Корпорація Google почала інформувати користувачів про можливість видалення їх облікових записів у найближчий час.

Про це йдеться у блозі компанії.

Разом із самим акаунтом будуть втрачені дані у всіх послугах, таких як "Google Диск", YouTube та "Google Фото". Велика "чистка" запланована на 1 грудня 2023 року, і їй підлягатимуть застарілі облікові записи, які протягом двох останніх років залишалися без активності.

Однак є проблема: Google висилає повідомлення на адресу електронної пошти Gmail. Якщо користувач фактично не користується своїм старим акаунтом, він може пропустити цю інформацію, якщо не встановив переадресацію на свою активну електронну скриньку.

Що зробити, щоб Google не видалила ваш старий акаунт?

Якщо у вас є старий обліковий запис Google, який ви хочете зберегти, навіть якщо ви не використовуєте його регулярно, просто увійдіть в акаунт зі смартфона чи комп'ютера і виконайте будь-яку дію, наприклад, поставте "лайк" під відео на YouTube.

Після цього Google не буде втручатися в ваш залишений акаунт щонайменше протягом двох років. Слід відзначити, що ці зміни стосуватимуться лише звичайних безкоштовних облікових записів Google, тоді як неактивні корпоративні або освітні акаунти залишаться незмінними.

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