У мирному житті він займався будівництвом доріг. Та з початком широкомасштабного вторгнення змінив фах і нині боронить Україну у складі штурмової бригади "Червона Калина". 28-річний вінничанин, гвардієць на позивний "Балу", нищить окупантів на Запорізькому напрямку. Про свій бойовий шлях - військовий розповів моїм колегам.

Це кадри буднів Олександра та його побратимів. Вінничанин із позивним "Балу" вже рік служить у бригаді "Червона Калина".

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

У бригаду "Червона Калина" я перевівся осінню 2022 року. Попав я в зенітний дивізіон.

Служба у війську розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення. А в мирному житті Олександр будував дороги. Спершу "Балу" потрапив у Спірне на Донеччині. Боєць разом зі своїм розрахунком, працював по повітряних цілях ворога.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

Ми були там на лінії зіткнення і чекали на свій момент. Цілі там збивати було дуже важко, оскільки вони дуже навчені, вони не підлітали на ту відстань, яку потрібно було зробити для пуску ракети. Вони завжди розряджалися за 7-8 кілометрів.

Проте нашим воїнам вдавалося вполювати ворожих "пташок". Після початку контрнаступу Олександр в складі бригади вирушив на Запорізький напрямок.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

У мене був свій розрахунок. Зенітний розрахунок. Ми мали прикривати артилерію, а також збивати дрони й "Ланцети", які наближаються в нашу сторону. Якщо попадалися на шляху "Шахіди" - то це в першу чергу якби.

Ось кадри, як наші розвідники викурюють російську піхоту із їхніх позицій. Пришвидшити втечу допомагає артилерія. Зрештою наші штурмовики зачищають траншеї окупантів, і ті тікають, залишивши боєприпаси та зброю.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

Наш дрон бачить ворожу групу, яка сидить в норі, чи на позиції, чи ворожу техніку. Вона зразу корегує. Наша артилерія починає працювати, ми починаємо підходити. Підкрадаємось, заходимо з кількох сторін і захоплюємо позиції їхні.

Траплялося і витягати побратимів з-під вогню.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

Тоді вони підійшли, але підійшли десь метрів на 100-150, і їхня артилерія почала накривати. Товариш був за 7 метрів від мене, і його зачепило, І він каже: я - "триста", поможи. Я зразу кинув автомат і почав йому допомагати. Заволік його у свою нору, поміг, перев'язав, надав першу допомогу, по рації сказав, що в мене поранений, і далі продовжував бій, щоб вони не підійшли.

"Балу" каже: на війні почувається насамперед воїном. І має мету, якої мусить досягти.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України:

У кого як психіка налаштована. У мене налаштована позитивно. Я стараюся не думати про сім'ю, про родину. Бо якшо ти починаєш думати й переживати, то ти починаєш дуже сильно втрачати розум, і ти не знаєш, шо тобі робити. А так у тебе є конкретна ціль, і потрібно її тримати.

На запитання, як вдається перемагати страх, "Балу" відповідає просто: треба довіряти побратимам, як самому собі.

Олександр, гвардієць 14-ї штурмової бригади Національної гвардії України: