росіяни локально наступають під Бахмутом. Останніми днями вони посилили наземні атаки. Інтенсивні бої зараз тривають поблизу Андріївки і щоб не дати ворогу просунутися там ні на сантиметр, наші Збройні сили задіюють усі можливі ресурси, щоб відкинути ворога.

Про ситуацію на Бахмутському напрямку розповів Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Звичайно, лінія бойового зіткнення продовжує палати. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Ми активно укріплюємо наші інженерні позиції, ми активно утеплюємо наші групи, намагаємося перехопити ініціативу противника. Щоправда, ворог значно зменшив кількість обстрілів з тридцяти до п'ятнадцяти-десяти. Перш за все, це пов'язано з поогодніми умовами, з порушеннями логістики, тому що земля перетворилася в болото. Але зазначу, що активно застосовується як тактична авіація, так і міська авіація", - сказав Нагорний.

Крім цього, майор Нацгвардії прокоментував тактику ворога.

"Активно готується підтримка саме в повітрі. російські кадрові війська більш гуманніше відносяться до особового складу, але з часом відмічаємо, що ця гуманність зникає, тобто методи залишаються ті ж самі, що й у "Вагнерів". росіяни намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, намагаються спровокувати нас і дізнатися, де можна нанести нам найбільше враження", - підкреслив Денис Нагорний.