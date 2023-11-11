Місто - Герой. Місто - символ. Місто - надія. Сьогодні річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Рік тому, саме 11 листопада Збройні сили України погнали загарбників з правобережжя і зайшли в місто.

Як херсонці згадують події, що стали історичними? Як місто живе зараз? Про це розкаже Андрій Анастасов, який був у Херсоні відразу після деокупації та побував там знову на її річницю.

Без води, електрики, мобільного зв'язку, але під українськими прапорами! Торік цього дня вулиці Херсона заповнили натовпи. Новина, що Збройні сили звільнили місто від окупантів, зібрала на центральній площі тисячі людей.

Атмосферу єднання складно було передати. На церемонію підняття Державного прапору приїхав Володимир Зеленський і передусім подякував військовим.

Володимир Зеленський, Президент України:

За те, що ви повертаєте в Україну Херсонщину. Або навпаки: ми повертаємо Україну на Херсонщину, повертаємо наші Збройні сили, повертаємо нашу державу, повертаємо наш прапор.

На площу тоді разом з дітьми прийшла й Ірина Бабенко. Головні її слова були: нарешті, дочекалися! Під час російської окупації, яка тривала понад вісім місяців, родина навіть організувала своєрідне підпілля. Діти малювали ось такі проукраїнські наліпки, а мати розвішувала їх по місту.

Ірина Бабенко, жителька Херсона:

На зупинках, на стовпах, де могли! - І які надписи були? - Херсон - це Україна, Крим - це Україна, Перемога за нами, ЗСУ близько, ЗСУ поруч, ЗСУ йде! - Не страшно було? - Було страшно!

І таких прикладів - десятки вже сьогодні, розповідає Андрій Андрющенко з позивним "Художник". Він - один із героїв херсонського підпілля. Під час окупації малював на стінах українські прапори, патріотичні гасла, потім ширив світлини у соцмережах, аби підтримати херсонців та показати світові: місто не здається!

Андрій Андрющенко, житель Херсона:

А коли вже цю мою діяльність репостнула група "Фотографії з окупованого Херсону" з великою кількістю української символіки, а потім репостнув паблік Верховної Ради, то я вже зрозумів: "О, дійшло, вже точно знають, що ми тут є!" І так працював до четвертного серпня, поки мене не було заарештовано російськими військовими. - Хтось здав вас? - Так.

У катівні Андрія тримали півтора місяця. Рашисти намагалися вибити з нього покази, але марно. І це попри жорстокі побиття та просто звірячі тортури.

Андрій Андрющенко, житель Херсона:

Зуби, зуби - найстрашніше. Навіть електричний струм на геніталії, то не так страшно, як зуби долотом наживо збивати. В принципі до цього можна було звикнути, а от до того, як постійно ти чуєш, як волають від болю херсонці, яких катує ворог - це, звичайно, тяжке таке випробування.

Зараз Андрій допомагає міськраді з видачею гуманітарки. Каже: найбільше допомоги потребують постраждалі від ворожих обстрілів. Останні два місяці росіяни немов оскаженіли гатять по Херсону артилерією, ракетами, дронами та керованими авіабомбами.

Андрій Андрющенко, житель Херсона:

Я вважаю, що вони обстрілюють якісь об'єкти, в яких їм здається, що там є військові. І це раз на сто ударів! Інші дев'яносто дев'ять разів - вони просто гатять будь-куди! Виплескують свою лють.

Ось звичайна хрущовка у центрі міста. Тиждень тому російська ракета влучила в дах будинку та зруйнувала квартири на п'ятому та четвертому поверхах.

Навіть не встигла спрацювати сирена. Вона прилетіла, розірвалася у нас над дахом, пішла до сусідів, а від сусідів прийшла й до мене. - Це ваша квартира внизу? - Оце моя квартира внизу, так.

Пані Алла в цей момент була вдома з донькою. Обидві просто дивом не отримали поранень. Зараз родину прихистили сусіди.

Алла Надєліна, жителька Херсона:

Дай Боже, спасибі чесним та добрим людям, що ми хоча б маємо зараз прихисток, де можна пережити та побути, а далі вже будемо дивитись, можливо дадуть якусь компенсацію. Найголовніше, що ми з нею вдвох залишилися живі.

Та не лише будинки… Щодня росіяни гатять і по лікарнях, і по школах…

Ось, наприклад, дитсадок, повністю зруйнований ворожою ракетою. Зі ста п'ятдесяти одного закладу освіти Херсона окупанти понівечили вже сто тридцять! І це навмисно - кажуть у міськраді.

Наталія Журженко, начальниця управління освіти Херсонської міськради:

Коли це були якійсь такі перші пошкодження, то ще можна було говорити про якусь там випадковість. Але коли це сто тридцять закладів, то ми розуміємо, що це цілеспрямоване намагання знищити освіту міста.

Справжні герої міста при цьому - комунальники, які під обстрілами відновлюють пошкоджені будівлі. Ось працюють на місці прильоту російської ракети "Іскандер". Зруйновано житловий квартал.

Олександр Дзяйло, працівник Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби:

Наша бригада займається відновлюванням даху, а також з нашої служби хлопці виїжджають, зашивають вікна, двері, завали розбирають. - Не страшно? - Уже привикли. Це наша повсякденна праця - допомагати людям, бо хто, крім нас?

Ба більше, комунальники й самі стають ціллю окупантів.

Максим Курчик, начальник Херсонської комунальної обласної аварійно-рятувальної служби:

Виїжджають наші люди на виклик до людей, починають працювати, і одразу туди йдуть ще прильоти, прямо туди. Цілеспрямовано.

І ось в таких умовах Херсон входить в опалювальний сезон. Кажуть, він буде надскладним. Та всі служби міста - напоготові.

Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації:

Наряду з тими ж самими всеукраїнськими блекаутами, це ще й ризик того, що росіяни будуть обстрілювати артилерією, мінометами наші об'єкти критичної інфраструктури. Робимо все, що в наших силах для того, щоб захистити ці споруди, щоб не було блекаутів таких локальних у нас, тут на місці.

Наразі у Херсоні залишається чверть населення - приблизно сімдесят тисяч. Найважче - самотнім пенсіонерам, інвалідам та багатодітним сім'ям. Хоча їм і допомагають волонтери. Привозять продуктові набори та інші необхідні речі.

Юліан Лучко, волонтер:

Наразі у Херсоні близько двадцяти тисяч маломобільних людей. До цієї категорії теж додані люди, які знаходяться вдома з дітьми і які теж не можуть пересуватися по місту, тому що це небезпечно.

Впродовж року на правобережній Херсонщині від ворожих обстрілів постраждали понад дві тисячі людей, чотириста з них - загинули. Але херсонці вірять: скоро Збройні сили звільнять і лівий берег Дніпра від російських загарбників, і тоді ворожих атак точно поменшає.