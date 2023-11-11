Про враження двох суден Чорноморського флоту рф стало відомо напередодні. Натомість у російському міноборони вдалу операцію українських військових не коментують.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" прокоментував гарні новини та "бавовну" на окупованих територіях.

"Операція готувалася довго та ретельно. Звичайно, операція ГУР МО здійснювалася і за підтримки іншої складової Сил безпеки й оборони. Це надзвичайно вдала операція, бо мова йде не просто про два, вже можна стверджувати, знищених десантні катери, достатньо сучасних, як на російський флот, але також і про носії.

Ну окрім знищеного катера і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна. Тому так, це дуже добрі новини для нас і зокрема українські морські дрони в чергове показали себе як надзвичайно ефективна зброя. Планова робота по демілітаризації українського Криму від загарбників продовжується і буде продовжуватися", - зазначив Юсов.

Також він прокоментував настрої у Криму, зокрема, і серед окупантів. Адже нещодавно було повідомлення про те, що мобілізовані там до смерті побили свого полковника і втекли.

"Стосовно морально-психологічного стану окупантів в Криму та на інших окупованих територіях, ми бачимо зараз інтенсивну роботу по знищенню складів, місцю скупчення техніки особового складу, міст дислокації на окупованих територіях загарбників. Безумовно, це впливає на той саме морально-психологчний стан противника і багато хто з них, навіть тих, хто підписав контракт, хотіли би вже втікти звідти, але, потрапивши в ролі гарматного м'яса, їх вже ніхто не запитує", - заявив представник ГУР МО.