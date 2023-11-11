Сьогодні - річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Рік тому - саме 11 листопада Збройні сили України погнали загарбників з правобережжя і зайшли в місто.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів про оперативну ситуацію в регіоні та чи є постраждалі від обстрілів.

"Вчора російська армія випустила по Херсонщині майже 700 снарядів з різних видів озброєння - це міномети, ствольна, реактивна артилерія, безпілотна. Через обстріл загинув літній чоловік, ще один дістав поранення і був госпіталізований. На жаль, травму, несумісну із життям, отримав 60-річний чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. З них - четверо доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Одній людині надали допомогу на місці, потім під удар потрапила жінка, зараз вона знаходиться також в медичному закладі і після опівночі росіяни обстріляли Чорнобаївку - зараз тяжко поранений місцевий житель, за його життя борються лікарі", - повідомив Прокудін.

Також голова Херсонської ОВА розповів про те, скільки злочинів вдалося задокументувати за рік звільнення міста.

"Загалом правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки, людства та міжнародного порядку. За їх вчинення троє людей засуджено, 62-м повідомлено про підозру. На Херсонщині виявлено одинадцять катівень. За фактами їх облаштування та викрадення людей повідомлено про підозру 27 особам, також зафіксовано 77 фактів сексуального насильства", - сказав очільник ОВА.