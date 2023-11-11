Для забезпечення здоров'я вашого мозку існує кілька способів, і дієта є одним із них. За словами фахівців, є один продукт, якого завжди слід уникати.

Про це повідомляє Parade.

Експерти вказують, що особливо шкідливими для мозку і здоров'я взагалі є ультраоброблені і великою мірою підсолоджені продукти. Медичний доктор і гастроентеролог Супрія Рао наводить один конкретний продукт, якого слід уникати, якщо ви дійсно хочете дбати про здоров'я свого мозку.

За її словами, найгіршим для мозку (і для загального здоров'я) є бекон, а також інші оброблені м'ясні продукти.

Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує перероблене м'ясо як канцероген класу 1. Це по суті означає, що існує достатньо доказів того, що оброблене м'ясо може викликати рак, - зазначила фахівець.

Важливо, що бекон не тільки обробляється, але й часто підсолоджується.

Цільна їжа, рослинна дієта та зменшення кількості ультраоброблених продуктів, які ви їсте, допомагають нашому тілу та мозку функціонувати на більш високому рівні... Коли ви їсте тонну оброблених продуктів, відбувається навпаки. Ці продукти викликають запалення, яке може пошкодити кровоносні судини, що забезпечують мозок кров'ю, необхідною для оптимального функціонування, - додала лікар.

Нагадаємо, кожен любить цукор, і вживання солодких ласощів, безумовно, може зробити ваше життя набагато солодшим. Хоча вживати його в помірних кількостях - це ненормально, надмірне споживання цукру потенційно може призвести до деяких ускладнень для здоров'я