У ніч на суботу, 11 листопада, у приймальному центрі для мігрантів у муніципалітеті Сан-Лоренцо-Нуово, розташованому за 105 км від Риму, стався вибух. Внаслідок події постраждала принаймні 31 людина, серед яких є неповнолітні.

Про це повідомляє італійський канал Italy24.

Деякі постраждалі знаходяться у важкому стані, і всі їх транспортували до лікарень у місцевості. Проте, причини вибуху в будівлі, розташованій в промисловій зоні Італії та використовуваній для прийому мігрантів, наразі залишаються невідомими.

На місці інциденту працювали рятувальники, цивільна оборона, поліція та карабінери. Поліція займається розслідуванням причин події.

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