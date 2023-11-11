У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: понад 30 постраждалих [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 11 листопада, у приймальному центрі для мігрантів у муніципалітеті Сан-Лоренцо-Нуово, розташованому за 105 км від Риму, стався вибух. Внаслідок події постраждала принаймні 31 людина, серед яких є неповнолітні.
Про це повідомляє італійський канал Italy24.
Деякі постраждалі знаходяться у важкому стані, і всі їх транспортували до лікарень у місцевості. Проте, причини вибуху в будівлі, розташованій в промисловій зоні Італії та використовуваній для прийому мігрантів, наразі залишаються невідомими.
На місці інциденту працювали рятувальники, цивільна оборона, поліція та карабінери. Поліція займається розслідуванням причин події.
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