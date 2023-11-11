Понад чверть ветеранів ЗСУ мають статус безробітного. Це дані Міністерства у справах ветеранів. Іноді захисники не хочуть або не можуть повернутися на старе місце роботи, а деякі компанії не знають як ефективно інтегрувати їх в робочий процес.

В Українському ветеранському фонді вважають, що виправити ситуацію можуть гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Чи дійсно вони дієві - з'ясовував Анатолій Журавльов.

Дрон фахівців із гуманітарного розмінування здіймається в небо над нині безлюдним селом. Торік недалеко звідси точилися бої.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Наскільки близько ворог підібрався до населеного пункту яскраво демонструє ось ця картина. На цьому місці до повномасштабного вторгення росії знаходилося одне з домоволодінь. Під час активних бойових дій воно було зруйновано вщент.

Олександр, фахівець компанії з гуманітарного розмінування:

Ворожі позиції були за 5 кілометрів звідси по прямій, село було зайняте, і звідти вівся обстріл. Трошки насипали наші "сусіди". Багато було прильотів, багато руйнувань є, пошкоджень. Тут і касетні були прильоті, і "Градами" товкли.

Тепер фахівці обстежують територію, ймовірно забруднену вибухівкою.

Олег Ісаєв, фахівець компанії з гуманітарного розмінування:

Дрон на даному етапі запускаємо, обстежуємо територію фотофіксацією. Дивимося, чи немає залишків ВНП. Складаємо карту, знімаємо координати й передаємо, у звіт записуємо це все і передаємо далі.

Гліб Малінко, операційний менеджер компанії з гуманітарного розмінування:

Територіальна громада, яка чітко розуміє, що на її території відбувалися якісь дії, які надалі можуть призвести до виявлення вибухонебезпечних предметів, подає запит. Від нас цей запит іде до Центру протимінної діяльності. Від Центру протимінної діяльності ми отримуємо дозвіл на проведення відповідно технічного, нетехнічного обстеження або вже безпосередньо вилучення вибухонебезпечних предметів.

Організував роботу компанії колишній військовослужбовець Віталій Кучеренко. А Український фонд ветеранів допоміг у розвитку бізнесу.

Гліб Малінко, операційний менеджер компанії з гуманітарного розмінування:

Компанія існує з 2021 року. До повномасштабного вторгнення вона працювала на території Донецької області. Віталій є ветераном АТО, і ще за часів АТО він розумів, наскільки проблемною і взагалі глобальною є проблема замінованих територій в Україні. За наданий грант в першу чергу були куплені спеціальні засоби, які допомагають у гуманітарному розмінуванні. Тобто, як ми можемо бачити, це і дрони, металошукачі й інші засоби: далекоміри й так далі.

Масштаби забруднених територій в Україні - колосальні, наголошують співробітники компанії. Поточне завдання - зробити безпечними сільськогосподарські угіддя та населені пункти на Житомирщині.

Ілля Сільд, співробітник компанії з гуманітарного розмінування:

Це дуже важливо, тому що це життя мирного населення, тому що зараз дуже багато замінованих територій, мабуть, пів України. Це забруднені території.

А це станція техобслуговування, яку заснував також ветеран Олександр Виговський. Це вже другий бізнес чоловіка. Раніше - започаткував пекарню.

Олександр Виговський, ветеран АТО та ООС:

Лежали з напарником в Києві в шпиталі, уже знали, що будемо звільнятися по стану здоров'я. Чим займатися? Люди молоді наче, пенсія пенсією, але треба жити, і діти - студенти. Прийшла ідея відкрити пекарню. Працювали, потім коли пішов коронавірус, були карантини, то працюємо, то не працюємо. І виникла в нас така ідея - відкрити СТО, щоб можна було працювати. В тому році під час широкомасштабного вторгення пішли блекаути, були проблеми з перебоями електроенергії, і була в нас така мрія - поставити сонячні батареї, щоб можна було працювати.

Бізнесу, який заснував Олександр, ініціатива Міністерства у справах ветеранів теж стала у пригоді. На даху приміщення СТО вже стоять сонячні панелі.

Олександр Виговський, ветеран АТО та ООС:

Я сам не міг подумати, що я піду в бізнес. Найстрашніше для кадрових військових - це 20-25 років в армії. Страх, коли вони уходять на пенсію, чим займатися? Тому не треба боятися, все можна здолати.

Саме задля того, щоб таку впевненість після військової служби мали всі ветерани, профільне Міністерство й вирішило торік залучати бюджетні кошти для підтримки їхніх стартапів і допомоги в розвитку власного бізнесу.

Віта Костик, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду:

Є різного вектора, різної галузі ветеранські бізнеси. Це може бути знову ж таки виготовлення дронів, якщо мілітарну брати складову. Це можуть бути мобільні СТО, розмінування, на якому ми сьогодні побували. Це різного роду можуть бути кав'ярні, різного роду справи. Має ідею ветеран, а громада потребує втілення того чи іншого проєкту, і таким чином ветеран реалізовує свої можливості, які надає ветеранський фонд шляхом фінансування.

Власники ветеранського бізнесу не лише забезпечують нові робочі місця для цивільних, а й допомагають соціалізуватися побратимам.

Олександр Виговський, ветеран АТО та ООС:

Чотири чоловіки працюють - один ветеран, син ветерана і брат ветерана. Стараємося в першу чергу, щоб був або ветеран, або от у нас в пекарні дівчата, ветеранів мало, але є дружини, мами ветеранів.

В Українському фонді ветеранів зазначають: оформити заявку на отримання малих грантів - у 20 тисяч гривень - чи великих - до 3 мільйонів - мають право й родини захисників, зокрема, й загиблих. Загалом коштами фонду вже вдалося підтримати понад чотири сотні проєктів по всій країні.