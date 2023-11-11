Ви – у@бки: мер Дніпра обізвав протестувальників акції "Гроші на ЗСУ" [ Редагувати ]
У Дніпрі 11 листопада люди із плакатами вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Мирний мітинг відбувся під будівлею міської ради. Водночас у відповідь мер Дніпра Борис Філатов назвав протестувальників "у*бками".
Відповідь на протест він оприлюднив у своєму Telegram.
Я просто завжди називаю речі своїми іменами. Дивіться, шановні "активісти", "волонтери" та "мітингарі2, безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся. Ви - у@бки. А містечкові "борці з корупцією" - це навіть не у@бки. Це боягузлива падаль, що здиміла в перші дні війни, аби потім (як ті жуки-скарабеї) повернутися через пів року до катання кульок з г*вна, - написав Філатов.
Нагадаємо, Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український бізнесмен Костянтин Жеваго, підозрюваний у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит", не повинен бути виданий Україні.
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