У Дніпрі 11 листопада люди із плакатами вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Мирний мітинг відбувся під будівлею міської ради. Водночас у відповідь мер Дніпра Борис Філатов назвав протестувальників "у*бками".

Відповідь на протест він оприлюднив у своєму Telegram.

Я просто завжди називаю речі своїми іменами. Дивіться, шановні "активісти", "волонтери" та "мітингарі2, безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся. Ви - у@бки. А містечкові "борці з корупцією" - це навіть не у@бки. Це боягузлива падаль, що здиміла в перші дні війни, аби потім (як ті жуки-скарабеї) повернутися через пів року до катання кульок з г*вна, - написав Філатов.

Нагадаємо, Верховний суд Франції 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український бізнесмен Костянтин Жеваго, підозрюваний у розтраті $113 млн банку "Фінанси та Кредит", не повинен бути виданий Україні.