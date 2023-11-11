Уряд Сполучених Штатів має докази того, що китайські компанії залучені до поставок військового обладнання для російської армії, ухиляючись від заходів санкцій.

Про це повідомила міністр фінансів США Джанет Йеллен, передає Reuters.

Це було оголошено під час двохденних переговорів із віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

Міністр висловила занепокоєння тим, що обладнання для російських військових надходить до Москви, обходячи санкції. Йеллен попередила, що будь-які компанії, які підтримують військові зусилля росії, можуть стати об'єктом санкцій.

Компанії не мають надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору. Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять, - підкреслила Йеллен.

Вона зауважила, що уряд США вже введе санкції проти ряду приватних компаній, включаючи ті, що розташовані в Китаї, які допомагають росії отримувати військове обладнання, а також проти певних фінансових установ, що можуть сприяти цим зусиллям. Йеллен підкреслила, що зазначені китайські компанії є приватними, і вона відзначила, що не має припущень, що це відбувається за відома китайського уряду.