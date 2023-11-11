Не забувайте про інші типи тривог, які були оголошені до взльоту МіГ - Ігнат застеріг українців [ Редагувати ]
Полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував довготривалу повітряну тривогу та базування МіГа в повітрі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"МіГ-31 із маркуванням говорить про те, що "Кинджал" очевидно був на борту цього літака. Він проводив дозаправку у повітрі, як і вчора. Якщо власне є така тривога довготривала, повʼязана із МіГом, і карта уся червона, не забувайте про інші типи тривог, які були оголошені до взльоту МіГ", - сказав Ігнат.
Крім цього, Ігнат прокоментував активність літака МіГ та його дозаправку.
"Дозаправка - це звична річ, яка відпрацьовується у всьому світі. Наші Повітряні сили до повномасштабного вторгнення також відпрацьовували дозаправку Су-24, які в нас базуються у Старокостянтинові. Дозаправка робиться, коли планується дальній переліт, але все ж таки як тактичний прийом теж проводили наші пілоти. Таким чином ворог збільшує перебування літака в повітрі", - підкреслив речник.
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