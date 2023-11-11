Команда "Подробиць" просить підтримати збір черкаських волонтерів на позашляховик для 2 роти 1 батальйону 32 ОМБР.

Хлопці зараз тримають оборону на Куп’янському напрямку, їм там не легко, адже росіяни вже майже два місяці безперервно штурмують позиції бригади.

Автомобіль бійцям потрібен, аби вчасно вивозити поранених і підвозити боєкомплект.

Пам’ятайте, кожен ваш донат рятує життя наших оборонців.

Приватбанк: 4149 6293 5479 4687

Волонтер: Інна Лук‘янченко