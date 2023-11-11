Харківському спецпідрозділу КОРД передали другу бронемашину "Козак" [ Редагувати ]
На Харківщині поліцейським спецпризначенцям передали другу броньовану машину "Козак". Це українське виробництво.
Які задачі буде виконувати й куди відправиться безстрашний харківський "Козак" із кулеметом на броні - далі.
Це броньовані автомобілі "Козак". Вони - незамінні, коли треба пересуватися або ж перевозити будь-кого під обстрілами, кажуть поліцейські зі спецпідрозділу КОРД.
Позивний "Кентавр", поліцейський спецпідрозділу КОРД:
Її призначення насправді для захисту особового складу від осколків, для прикриття групи при наступі й відході, при зачистках, бо на них встановлено кулемет, який є суттєвим, так сказати, аргументом в ході бойових дій. Так, це не танк, але як бронеавтомобіль - доставити групу, евакуювати групу.
А ще машину використовують "Білі янголи" для евакуації мирного населення з прифронтових громад. Одна така машина з літа вже працює на Куп'янському напрямку. Коштом обласного бюджету придбали ще одну. "Козак" обійшовся громаді майже в 13 мільйонів гривень.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА:
Спецпідрозділ КОРД виконує різні абсолютно бойові завдання, в тому числі й на лінії фронту на території нашої області. Це той спецпідрозділ, який зупиняв і фактично зупинив ту диверсійно-розвідувальну групу, яка до нас намагалася заїхати 27 лютого 2022 року. І звичайно, ми розуміємо, що ми маємо працювати над посиленням цього.
"Козак" - броньована машина українського виробництва. Поліцейські консультували виробників, який саме кулемет поставити на броню. Машину чекали з конвеєра пів року. І воно того вартувало, кажуть поліцейські.
Володимир Тимошко, начальник ГУ НПУ у Харківській обл.:
24 лютого минулого року ми починали фактично без жодної техніки, яка була б пристосована для ведення бойових дій, без жодної, лише автомати, невеликі РПГ, ручні гранати. Все це було те, з чим ми зустрічали ворога.
Новенького "Козака" відправлять на гарячий Куп'янський напрямок.
Володимир Тимошко, начальник ГУ НПУ у Харківській обл.:
У тому районі здійснюється щодоби сотні обстрілів, фактично не припиняються ні на хвилину обстріли району. Це артобстріли, РСЗВ, все те, від чого, скажімо, може захистити даний автомобіль. Переважно осколочні поранення у людей. Ми зможемо вивозити цивільних людей з-під вогню, дітей, і евакуювати в місто, в безпечне місто.
Зараз у розпорядженні спецпризначенців - 2 такі броньовані машини. У поліції кажуть, треба втричі більше. Тож у бюджеті наступного року планують закласти кошти на куплю бодай ще одного броньовика.
по темі
Вибухотехніки з Нацполіції, які отримали поранення, відмовилися від пільг, не стали оформлювати інвалідність - і все заради того, щоб повернутися на свою роботу. Докладніше - далі.
Як модернізуватимуть німецьке військо? І як довго німці ще готові допомагати Україні?
Як і в яких умовах доводиться воювати нашим солдатам на Бахмутському напрямку? Розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук. Його ексклюзивний репортаж про роботу саперів - далі.
Рік знадобився енергетикам, щоб відновити електрику у найбільшому у передмісті Харкова селі Руська Лозова. Населений пункт розташований за двадцять кілометрів від кордону з росією.
Які зразки озброєння вже застосовують Збройні сили України проти російської орди та як це впливає на хід війни - з'ясував Михайло Манилюк.