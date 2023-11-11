На Харківщині поліцейським спецпризначенцям передали другу броньовану машину "Козак". Це українське виробництво.

Які задачі буде виконувати й куди відправиться безстрашний харківський "Козак" із кулеметом на броні - далі.

Це броньовані автомобілі "Козак". Вони - незамінні, коли треба пересуватися або ж перевозити будь-кого під обстрілами, кажуть поліцейські зі спецпідрозділу КОРД.

Позивний "Кентавр", поліцейський спецпідрозділу КОРД:

Її призначення насправді для захисту особового складу від осколків, для прикриття групи при наступі й відході, при зачистках, бо на них встановлено кулемет, який є суттєвим, так сказати, аргументом в ході бойових дій. Так, це не танк, але як бронеавтомобіль - доставити групу, евакуювати групу.

А ще машину використовують "Білі янголи" для евакуації мирного населення з прифронтових громад. Одна така машина з літа вже працює на Куп'янському напрямку. Коштом обласного бюджету придбали ще одну. "Козак" обійшовся громаді майже в 13 мільйонів гривень.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА:

Спецпідрозділ КОРД виконує різні абсолютно бойові завдання, в тому числі й на лінії фронту на території нашої області. Це той спецпідрозділ, який зупиняв і фактично зупинив ту диверсійно-розвідувальну групу, яка до нас намагалася заїхати 27 лютого 2022 року. І звичайно, ми розуміємо, що ми маємо працювати над посиленням цього.

"Козак" - броньована машина українського виробництва. Поліцейські консультували виробників, який саме кулемет поставити на броню. Машину чекали з конвеєра пів року. І воно того вартувало, кажуть поліцейські.

Володимир Тимошко, начальник ГУ НПУ у Харківській обл.:

24 лютого минулого року ми починали фактично без жодної техніки, яка була б пристосована для ведення бойових дій, без жодної, лише автомати, невеликі РПГ, ручні гранати. Все це було те, з чим ми зустрічали ворога.

Новенького "Козака" відправлять на гарячий Куп'янський напрямок.

Володимир Тимошко, начальник ГУ НПУ у Харківській обл.:

У тому районі здійснюється щодоби сотні обстрілів, фактично не припиняються ні на хвилину обстріли району. Це артобстріли, РСЗВ, все те, від чого, скажімо, може захистити даний автомобіль. Переважно осколочні поранення у людей. Ми зможемо вивозити цивільних людей з-під вогню, дітей, і евакуювати в місто, в безпечне місто.

Зараз у розпорядженні спецпризначенців - 2 такі броньовані машини. У поліції кажуть, треба втричі більше. Тож у бюджеті наступного року планують закласти кошти на куплю бодай ще одного броньовика.