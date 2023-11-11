В Україні другий рік діє Єдина державна система трансплантації. Людина, яка бажає стати посмертним донором і в разі раптової смерті подарувати шанс на життя іншим, може оформити згоду на донорство та бути внесена в загальноукраїнську базу.

Як українці сприйняли програму - далі.

Олена Данилишин, жителька Кропивницького:

У заяві слід вказати свої персональні дані. Також тут іде мова, що я проінформована й ознайомлена, що в будь-який час можу подати заяву про відкликання такої згоди, я маю можливість обрати органи, які можу пожертвувати, або всі зазначені органи й тканини, або конкретно якісь.

Кропивничанка Олена заповнює разом з лікарем заяву на згоду посмертного донорства. Її дані внесуть у всеукраїнську базу й у разі раптової смерті, вона зможе подарувати шанс на життя важкохворим пацієнтам. У переліку двадцять один орган - можна обрати кілька, або всі.

Олена Данилишин, жителька Кропивницького:

Для мене важливо бути корисною навіть і після моєї смерті, і в цьому я не бачу абсолютно нічого поганого, зараз ми живемо в абсолютно непередбачуваний час, і може щось трапитись, мої органи можуть комусь знадобитись і врятувати чиєсь життя. Чоловік мій буде моїм представником в цій дії, в цій справі.

Уся процедура оформлення заяви на посмертне донорство займає не більше як пів години. Олені заповнити папери допомогла лікарка трансплант-координаторка пані Тетяна. У регіоні вона стала третьою такою спеціалісткою.

Тетяна Юрків, трансплант-координаторка:

Разом з лікарем заповнити форму-заяву, надати копії документів, які підтверджують особистість, тобто копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, тоді лікар в присутності разом з цією людиною заповнює форму у Єдиній державній інформаційній системі трансплантології (ЄДІСТ). Дані про цю людину надходять далі в систему, і вже залишаються в базі.

Страхи та забобони - ось що зупиняє нині людей від прижиттєвого оформлення дозволу на посмертне донорство, кажуть фахівці.

Тетяна Юрків, трансплант-координаторка:

Є єдина база, єдина система, де вносяться всі органи, їх неможливо продати, їх неможливо купити, вони розподіляються саме системою. Один донор, одна людина, яку, на жаль, вже не врятувати й вже не повернути, може подарувати дуже велике щастя і радість декільком родинам.

А ще нестача інформації. Ми запитали у жителів Кропивницького, чи вони знають про всеукраїнську базу донорів та можливість при житті оформити згоду на посмертне донорство.

Марія Добролєжа, жителька Кропивницького:

Життя - довге, я не знаю, що може статися зі мною чи з моїми близькими родичами, тому я думаю наразі це актуально для всіх, чому б ні, продовження когось завдяки тобі, це дуже класно, ми всі повинні допомагати один одному.

Микола Олюшенець, житель Кропивницького:

Зважився б, звісно, як потрібно. Допомогти комусь треба. Це добра справа.

Усю інформацію про посмертне донорство можна знайти на профільному державному порталі. Тут і про механізм оформлення згоди, і про те, хто може стати донором та які до цього є протипоказання.