Єдина державна система трансплантації: як українці сприйняли програму [ Редагувати ]
В Україні другий рік діє Єдина державна система трансплантації. Людина, яка бажає стати посмертним донором і в разі раптової смерті подарувати шанс на життя іншим, може оформити згоду на донорство та бути внесена в загальноукраїнську базу.
Як українці сприйняли програму - далі.
Олена Данилишин, жителька Кропивницького:
У заяві слід вказати свої персональні дані. Також тут іде мова, що я проінформована й ознайомлена, що в будь-який час можу подати заяву про відкликання такої згоди, я маю можливість обрати органи, які можу пожертвувати, або всі зазначені органи й тканини, або конкретно якісь.
Кропивничанка Олена заповнює разом з лікарем заяву на згоду посмертного донорства. Її дані внесуть у всеукраїнську базу й у разі раптової смерті, вона зможе подарувати шанс на життя важкохворим пацієнтам. У переліку двадцять один орган - можна обрати кілька, або всі.
Олена Данилишин, жителька Кропивницького:
Для мене важливо бути корисною навіть і після моєї смерті, і в цьому я не бачу абсолютно нічого поганого, зараз ми живемо в абсолютно непередбачуваний час, і може щось трапитись, мої органи можуть комусь знадобитись і врятувати чиєсь життя. Чоловік мій буде моїм представником в цій дії, в цій справі.
Уся процедура оформлення заяви на посмертне донорство займає не більше як пів години. Олені заповнити папери допомогла лікарка трансплант-координаторка пані Тетяна. У регіоні вона стала третьою такою спеціалісткою.
Тетяна Юрків, трансплант-координаторка:
Разом з лікарем заповнити форму-заяву, надати копії документів, які підтверджують особистість, тобто копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, тоді лікар в присутності разом з цією людиною заповнює форму у Єдиній державній інформаційній системі трансплантології (ЄДІСТ). Дані про цю людину надходять далі в систему, і вже залишаються в базі.
Страхи та забобони - ось що зупиняє нині людей від прижиттєвого оформлення дозволу на посмертне донорство, кажуть фахівці.
Тетяна Юрків, трансплант-координаторка:
Є єдина база, єдина система, де вносяться всі органи, їх неможливо продати, їх неможливо купити, вони розподіляються саме системою. Один донор, одна людина, яку, на жаль, вже не врятувати й вже не повернути, може подарувати дуже велике щастя і радість декільком родинам.
А ще нестача інформації. Ми запитали у жителів Кропивницького, чи вони знають про всеукраїнську базу донорів та можливість при житті оформити згоду на посмертне донорство.
Марія Добролєжа, жителька Кропивницького:
Життя - довге, я не знаю, що може статися зі мною чи з моїми близькими родичами, тому я думаю наразі це актуально для всіх, чому б ні, продовження когось завдяки тобі, це дуже класно, ми всі повинні допомагати один одному.
Микола Олюшенець, житель Кропивницького:
Зважився б, звісно, як потрібно. Допомогти комусь треба. Це добра справа.
Усю інформацію про посмертне донорство можна знайти на профільному державному порталі. Тут і про механізм оформлення згоди, і про те, хто може стати донором та які до цього є протипоказання.
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