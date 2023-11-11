Заморожені російські активи: коли і як їх може отримати Україна [ Редагувати ]
Профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи.
Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету розповіла в ефірі телемарафону, скільки російських грошей може отримати Україна.
"Власне кажучи, якщо ми говоримо в цілому про перспективи, то за оцінками експертів, за оцінками уряду України, ми можемо розраховувати на отримання більше 500 мільярдів доларів вилучених російських активів. Україна може і має спрямувати їх на відбудову нашої країни навіть не закінчуючи ще війну. Ми уже маємо зараз над цим працювати, тому, звичайно, активно і президент, і голова Офісу, і уряд, і ми, як парламент, комунікуємо з урядами усіх країн щодо можливості створення правових засад по вилученню російських активів і роботи їх на відбудову України", - підкреслила Забуранна.
Також Забуранна повідомила, що наразі вже можна вилучити 150 мільярдів російських активів та використати їх на користь України.
"Що стосується Сполучених Штатів, ми дуже розраховуємо, що саме США, Канада і Британія стануть першими, скажімо так, у цьому питанні. Ми отримали двохпартійну підтримку і на сьогоднішній день власне вони сформували відповідно до свого законодавства чіткий механім", - заявила депутатка.
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