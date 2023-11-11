Рік знадобився енергетикам, щоб відновити електрику у найбільшому у передмісті Харкова селі Руська Лозова. Населений пункт розташований за двадцять кілометрів від кордону з росією. Три місяці був під окупацією росіян. А далі під постійними ворожими обстрілами.

Сьогодні там посічений снарядами чи не кожен будинок. Та з електропостачанням, кажуть місцеві, пережити усі негаразди війни, їм тепер буде набагато простіше.

Ані гуркіт техніки, ані інші гучні звуки мешканців цієї вулиці не дратують. На енергетиків тут чекали з нетерпінням. Пенсіонерка Галина Семилюк навіть сліз не може втримати.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова:

Я так вдячна людям, що вони це роблять, я так чекала. Дивлюсь, туди поїхала машина, туди. Стою біля вікна, дивлюсь і плачу, коли у нас буде світло. Я так хочу покупатися в душі, а то в тазику, і телевізор ввімкнути.

Пані Галина в Руській Лозовій мешкає майже шістдесят років. Приїхала сюди з Краснодарського краю. Втім, себе називає українкою. У те, що росія напала на Україну навіть повірити спочатку не могла.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова:

Сказали, що війна, війна... А потім як світла вже не було, а потім вже на третій день почали: бух-бух-бух. Тоді ми зрозуміли, що це не жарти, це війна

Місяці окупації мешканці села, що стали заручниками російських вояків, навіть згадувати не хочуть. Виживали, як могли - під безперервними обстрілами.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова:

У нас ще що було, ми тримали господарство, і перед цим ми підготувалися: засолили в банки, нутрії були в нас, бройлери були перед війною в нас, і ці запаси нам допомогли.

Зараз село поступово відновлюється після російської навали, у будинки повертається все більше мешканців.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу Дергачівської міської ради:

Повертаються навіть до розвалин, і кажуть, що нам тут легше, бо ми хоч і до зруйнованих, але до своїх домівок повертаємось.

Руїнами після рашистських обстрілів стали приблизно чверть будинків села, інші - більше або менше пошкоджені.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу Дергачівської міської ради:

Ті будинки, що мають незначні або середньої складності пошкодження, відновлюються завдяки роботі державної програми "єВідновлення". Люди також отримують кошти завдяки програмам, які приймає наша Дергачівська міська рада, виділяються кошти й закуповуються будматеріали.

З поверненням електроенергії й відбудова буде рухатися ще швидше, впевнені мешканці. Перша вулиця села була заживлена ще у листопаді 2022. Та на те, щоб підключити Руську Лозову повністю знадобився рік, адже від мережі після окупації тут геть нічого не залишилося.

Андрій Ковалевський, майстер ділянки АТ "Харківобленерго":

Було все розбито, все потрощено, перебиті були опори, розірвані дроти електропередач, все було заміновано. Було все дуже-дуже сильно пошкоджено.

Щоб відновити електропостачання мережу довелося фактично побудувати наново, разом із трансформаторними підстанціями.

Андрій Ковалевський, майстер ділянки АТ "Харківобленерго":

Замінено повністю електродроти на ізольований. замінено близько 700 опор низьковольтних, також були замінені опори по високовольтній лінії.

На Харківщині без електроенергії й досі сімдесят один населений пункт, і майже половина з них, у так званій "червоній" зоні, на відстані п'ять кілометрів від російського кордону. Ворог обстрілює цю територію чи не щодня.