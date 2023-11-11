Лише на Черкащині на площі майже 500 тисяч гектарів вже зібрали понад 3 мільйоні 200 тисяч тонн зерна та зернобобових.

Збір ранніх зернових та круп'яних культур завершився. Ще на полях трохи залишилося кукурудзи та цукрових буряків. І найважливіше завдання тепер - зберегти врожай. Докладніше про це - наші кореспонденти.

На полі збирають останні гектари кукурудзи. Швидкість роботи восени, каже механізатор Іван Вороний, залежить лише від погоди.

Іван Вороний, механізатор підприємства:

Коли погода дозволяє. Сьогодні рано мороз був, то виїхали пізно, мокре все, не від нас все залежить.

Надважливий показник для кукурудзи - це вологість зерна. Її перевіряють просто на полі.

Контролюють ці показники й надалі під час збереження. Тепла осінь сприяла збору врожаю, а ще дозволила зекономити на просушуванні зерна. Проте важливо ще й вчасно реалізувати зібране, бо найменше підвищення вологості згодом загрожує збитками.

Микола Рідченко, агроном підприємства:

Вона може просто спаритись, пропасти, плісняві гриби заведуться, це ж живий організм, вона дихає. Якщо у нас не проведена сушка, то більш ніж 2,5 метри - це до місяця, є спеціальні агрегати, якими перевіряються по різних шарах.

У цього підприємства є власні зерносховища. І вже завантажили перші тонни на зберігання.

На своїх полях це підприємство сіяло пшеницю, ріпак, соняшник та кукурудзу. Загалом в оренді мають більше тисячі гектарів. Урожайність, зазначають, середня. Одразу продавати зібране аграрії не поспішають, бо нині ціни геть не вигідні.

Олександр Ситник, керівник підприємства:

Землеоброблювальна техніка подорожчала майже вдвічі, а зерно майже у два рази подешевшало. Багато хто працює на нуль, а то ще й в мінус.

Лише на Черкащині зерносховища можуть вмістити 3,7 млн тонн зерна. Втім, найбільшою проблемою і досі залишається реалізація зібраної продукції. Як підтримати аграріїв у цій ситуації, міркують чиновники.

Роман Косенко, керівник Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА:

На сьогодні, на жаль, логістика це пів ціни від продукції, і, на жаль, на сьогодні 50% цієї ціни платить сільгосп виробник. Будуть працювати різні програми нашої області, за допомогою яких наші аграрії зможуть частково компенсувати збитковість.

Лише на Черкащині на площі майже 500 тисяч гектарів вже зібрали понад 3 мільйоні 200 тисяч тонн зерна та зернобобових. У порівнянні з минулим роком, середня врожайність більше - на 14 тонн з гектара.