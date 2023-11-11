Інсульт дедалі молодшає: чи можна вберегтися [ Редагувати ]
Інсульт дедалі молодшає. Якщо раніше до лікарень із крововиливами потрапляли пацієнти 60+, то зараз є навіть молоді люди по 20 років, кажуть медики. І причиною цьому називають - стрес. Чи можна вберегтись від інсульту і як розпізнати його перші симптоми - розкаже Христина Гашенко.
В реабілітаційній залі лікарні святого Пантелеймона відновлюються після інсульту троє пацієнтів. Один із них - 51-річний доброволець Юрій Тимуш. Крововилив у нього стався в червні під час служби на фронті.
Юрій Тимуш, доброволець Збройних сил України:
Наряд, охорона об'єкта. І почав відчувати оніміння частини лиця, затерпла ліва рука, відняло праву руку і праву ногу. Рука впала, нога впала, тоді я зрозумів, що проблема.
Оніміння обличчя та руки відчула також 78-річна Стелла Микитівна.
Жінка працює в однім із львівських медзакладів бактеріологом. Тому відразу зрозуміла: треба викликати швидку.
Стелла Микитівна, жителька Львова:
Все нормально, великого тиску не було, і тут невідомо як вискочив той інсульт.
У вісімдесяти відсотках випадків, кажуть медики, першими симптомами інсульту є саме оніміння обличчя та порушення мови. А ще, можливий раптовий сильний головний біль. Тому з першою підозрою на крововилив варто чимшвидше викликати швидку.
Андрій Нетлюх, нейрохірург:
Чим раніше пацієнт приїде, тим більше пацієнту ми зможемо пропонувати кращий результат. Кожну хвилину гине кілька мільйонів нервових клітин при інсульті, тобто час - дуже важливий.
Після лікування необхідна реабілітація. У стаціонарі відновлення триває два-три тижні. Далі пацієнти виконують фізичні вправи вдома. Усе залежить від наслідків інсульту, пояснюють терапевти.
Мар'яна Гандз, ерготерапевт відділення реабілітації:
Інсульт дає ускладнення на ходьбу і на руки, верхні кінцівки, обслуговування себе в домашніх умовах, тому це дуже важливо для пацієнтів пристосуватися до навколишнього середовища і середовища в домашніх умовах.
Цукровий діабет, вродженні вади серця, підвищений тиск та стреси - найпоширеніші причини виникнення крововиливів у мозок.
Наталія Прокопенко, завідувачка відділення неврології та судинної нейрохірургії:
Інсульт постійно стає більш молодим, тому що так само підвищується кількість людей молодшого віку, які мають гіпертонічну хворобу і цукровий діабет. Значно більше пацієнтів поступає у віці до 60 років і до 50. І навіть є пацієнти від 18 до 30 років.
Минулого року в Україні на інсульт захворіли більш як 96 тисяч людей.
Львівщина - на 4 місці після Києва, Дніпра та Харкова. Щоб зменшити ризик виникнення крововиливу в мозок, лікарі радять проходити раз на рік медобстеження.
Тетяна Негрич, експертка Міністерства охорони здоров'я України з напрямку неврологія:
Потрібно знати показники свого артеріального тиску, ліпідограми, мається на увазі холестерин, рівень цукру. Вести здоровий спосіб життя. Боротися з гіподинамією, ожирінням.
А головне - менше нервувати, кажуть лікарі. Бо саме стреси під час великої війни стали однією із найпоширеніших причин виникнення хвороб.
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