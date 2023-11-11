Зеленський нагадав про важливість єдності України і Польщі: разом ми вдвічі сильніші [ Редагувати ]
Міцні відносини України та Польщі важливі для єдності всієї Європи. Разом обидві країни щонайменше вдвічі сильніші.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави провів переговори у відеоформаті з польським колегою Анджеєм Дудою. Зеленський привітав Польщу з 105-річницею незалежності. Президент подякував польському народові, який у важкі для України часи російські загарбницької війни залишається солідарним з українцями.
Зеленський відзначив важливість міцних відносин України та Польщі як однієї з основ єдності Європи.
"Єдність Європи - наш спільний інтерес - може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ - це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші", - сказав він.
Дуда своєю чергою пообіцяв, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні, на шляху до ЄС та НАТО. Польський президент привітав Україну з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.
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