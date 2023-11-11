Макрон вважає, що грудень буде вирішальним для України [ Редагувати ]
Грудень для України може бути вирішальним, оскільки українські війська намагаються деокупувати свої території у контрнаступальних операціях. Але для переговорів з рф ще не прийшов час.
Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон.
Він зазначив, що для його країни та всіх інших країн підтримка України є обов'язком. На його думку, якщо Росії дозволити перемогти, то в Європі "з'явиться нова імперська влада", яка може загрожувати іншим колишнім радянським республікам, зокрема, Грузії та Казахстану.
Макрон також сказав, що наступний місяць буде вирішальним для України, оскільки війська намагаються звільнити території під час контрнаступальних операцій.
При цьому президент Франції висловив думку, що Україні "ще не час" сідати за стіл переговорів. Він підкреслив, що рішення щодо переговорів приймає лише Україна. Але Макрон додав, що незабаром може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".
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