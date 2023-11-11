Україна проведе зустріч у понеділок, 13 листопада, з представниками польської влади та перевізниками щодо розблокування пунктів пропуску. Українську сторону представлятиме заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач.

Про це повідомляє прес-служба Мінрозвитку громад.

До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

У відомстві додали, що після минулих переговорів Деркача з державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вирішила два питання, які порушили польські колеги.

Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та оновлення функціонала системи єЧерга - можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Крім цього, представники України запропонували полякам запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів - Долгобичув", де наявна відповідна смуга. У відомстві зазначають, що такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.