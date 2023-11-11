Росіяни обстріляли Херсон: є поранені [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 11 листопада, знову обстріляли Херсон. В результаті ворожої атаки було поранено двох місцевих.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та Херсонська обласна військова адміністрація.
За даними Херсонської ОВА, близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона.
"Внаслідок влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей", - повідомили в адміністрації.
В ОВА пояснили, що 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості. Її шпиталізували до лікарні.
Тим часом у 53-річної херсонки - контузія та травма ноги. Потерпілій надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.
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