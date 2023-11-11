Ізраїльські військові увійшли до центру Гази. Бойові дії наближаються до найбільшої лікарі Аль-Шифа, під якою, як стверджує ЦАХАЛ, розташований основний штаб ХАМАСу. Ізраїль налаштований стерти терористів з лиця землі та будь-що звільнити захоплених бойовиками заручників.

Разом з тим у міжнародній спільноті міцнішають голоси тих, хто вважає застосування сили проти палестинської автономії надмірним. Докладніше про найсвіжіші події на Близькому Сході в матеріалі Ольги Жидецької.

Сили оборони Ізраїлю упритул підійшли та оточили найбільшу лікарню Гази Аль-Шифа. Під велетенським цивільний шпиталем схований головний штаб бойовиків ХАМАСу - стверджує ЦАХАЛ.

Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю:

Терористи, які залишаються в підвалах під Шифою, чують гуркіт танкових гусениць та бульдозерів. Вони можуть чути це під землею. Вони чують це і тремтять від страху. ЦАХАЛ почав застосовувати нові методи проти тих, хто знаходиться всередині тунелів. Це покращиться найближчими днями, всі наші сили працюють над пошуком унікальних рішень для цих завдань. Працюють і досягають успіху.

Хоча лікарня Аль-Шифа ризикує стати епіцентром бойових дій, персонал відмовився евакуюватися. Натомість шпиталь масово покидають цивільні - вони користуються оголошеними напередодні 4-годинними гуманітарними паузами.

Карам Аль-Савафірі, житель Гази:

Вночі ми ховалися в Аль-Шифа - у безпечному місці. Але пологове відділення було обстріляно, і у швидку влучили. Я боюся за свою сім'ю, за малих і старих. Було багато ударів, снарядів і бомб, ми не знали, де спати. Аль-Шифа - більше не безпечне місце.

Ізраїль стверджує: позаяк терористи використовують лікарню як свій опорний пункт - це легітимна військова ціль.

Однак ситуація довкола Шифи загострила міжнародну критику методів Тель-Авіву. Зупинити атаки закликали у ВООЗ та ООН.

Негайного перемир'я вимагає Саудівська Аравія, що прийняла екстренний саміт Ліги арабських держав для обговорення протистояння на Близькому Сході.

Про необхідність зважати на безпеку мирного населення застерігають і Сполучені Штати - на головного союзника Ізраїлю тиснуть партнери з арабського світу.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Занадто багато палестинців було вбито. Надто багато людей постраждали за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти шкоді й максимізувати допомогу, яку вони отримують. Ми продовжимо обговорювати з Ізраїлем конкретні кроки, які необхідно зробити для досягнення цих цілей.

Тим часом у самому Ізраїлі триває скорбота за загиблими та полоненими. Їхні родичі й друзі зібралися довкола порожнього обіднього столу в Тель-Авіві. Вони вимагають від уряду вжити заходів для повернення бранців додому.

Снайт Гіссіс, учасник акції:

Я вважаю, що повернення заручників має бути першочерговим пріоритетом уряду, але поки це не так. І тому ми тут, щоб нагадати всім, що це має бути першочерговим завданням.

Напередодні ізраїльське МЗС скорегувало дані щодо загиблих унаслідок атаки терористів 7 жовтня - йдеться до майже 1200 осіб. Раніше називали число - 1400. Ще понад 5 тисяч поранені та 240 перебувають у полоні.

У постраждалих кібуцах тривають відновлювальні роботи та пошук тіл. Археологи буквально просівають попіл на згарищах, щоби знайти людські рештки.

Джо Узіель, археолог Управління старожитностей Ізраїлю:

Терористи ХАМАСу спалили багато будинків, створивши дуже складну ситуацію для ідентифікації людських решток. Тому залучено Управління старожитностей Ізраїлю, яке спеціалізується на виявленні найдрібніших останків у давніх руїнах. Наші навички можуть бути унікальним чином застосовані у цьому дуже, дуже травматичному випадку.

Разом з тим, попри критику та міжнародний тиск, ізраїльська влада заявляє, що не припинить військової операції в Газі, поки не поверне додому усіх заручників та не покарає усіх терористів, хто вбивав та знущався з ізраїльських громадян.